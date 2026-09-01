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Аргументы недели

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Трамп настаивает на переименовании озера Онтарио

Трамп настаивает на переименовании озера Онтарио

Президент США продолжает масштабную кампанию по переименованию географических объектов, стремясь увековечить своё имя в американской истории.

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