Трамп настаивает на переименовании озера Онтарио

Президент США продолжает масштабную кампанию по переименованию географических объектов, стремясь увековечить своё имя в американской истории.
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