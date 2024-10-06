Погиб, защищая мирных в Курской области: в Алуште простились с бойцом СВО Юрием Романовым

Погиб, защищая мирных в Курской области: в Алуште простились с бойцом СВО Юрием РомановымЮрий Романов был оператором отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты, гвардии рядовым, рассказала глава администрации города Галина Огнёва.
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