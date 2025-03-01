Возбуждены уголовные дела по факту нападения на избирательный участок в Абхазии

В связи с нападением на избирательный участок в Абхазии возбужден ряд уголовных дел. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
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