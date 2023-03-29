Курс валют НБМ на 29 марта

Молдавский лей еще больше укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще примерно четыре бана, но уступил единой европейской валюте почти шесть банов, передает Noi.
Молдавский лей еще больше укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще примерно четыре бана, но уступил единой европейской валюте почти шесть банов, передает Noi.
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