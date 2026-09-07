МЧС: количество погибших при сходе лавины в Безенги выросло до 11

Сход лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии, 6 сентября 2026 года © Telegram-канал «Грозы и наводнения на юге России» Число погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии выросло до 11.
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