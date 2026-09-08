Сколько раз в день нужно есть, чтобы не толстеть: три, пять или шесть?

Единой нормы нет, но ориентиры есть: как отличить настоящий голод от скуки, почему сытость запаздывает почти на два часа и чем опасны один-два плотных приёма пищи в день.
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