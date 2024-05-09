Звуки взрывов слышны в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент "Известий" Владислав Харченко.Отмечается, что после звуков взрывов в Белгороде в небе над городом был замечен, предположительно, черный дым.
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