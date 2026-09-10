Прогноз погоды в Крыму на 10 сентября ☀️ В Симферополе +24 и ясно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +24 и ясно В Черноморском +25 и ясно В Джанкое +27 и ясно В Ялте +24 и ясно В Алуште +24 и ясно В Керчи +25 и ясно В Армянске +26 и ясно В Красноперекопске +27 и ясно В Бахчисарае +25 и малооблачно В Феодосии +24 и ясно В Судаке +24 и ясно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.