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Петербургский дневник

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Стал известен график движения электричек в новогодние праздники

Стал известен график движения электричек в новогодние праздники

На пяти направлениях Северо-Западная пригородная пассажирская компания опубликовала график движения пригородных поездов в новогодние праздники на Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях.

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