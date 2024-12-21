Стал известен график движения электричек в новогодние праздники

На пяти направлениях Северо-Западная пригородная пассажирская компания опубликовала график движения пригородных поездов в новогодние праздники на Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях.
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