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Петербургский дневник

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Алексей Чадов заявил, что намерен через суд отстоять свои честь и достоинство

Алексей Чадов заявил, что намерен через суд отстоять свои честь и достоинство

Речь идет об иске, который актер подал к своему другу Максиму Боеву Актер Алексей Чадов объяснил свой судебный иск к бывшему другу и коллеге Максиму Боеву желанием защитить свою деловую репутацию и вернуть инвестиции в патриотический фильм «За ВДВ».

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