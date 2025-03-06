Алексей Чадов заявил, что намерен через суд отстоять свои честь и достоинство

Речь идет об иске, который актер подал к своему другу Максиму Боеву Актер Алексей Чадов объяснил свой судебный иск к бывшему другу и коллеге Максиму Боеву желанием защитить свою деловую репутацию и вернуть инвестиции в патриотический фильм «За ВДВ».
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