Супруги-террористы и наводчица БПЛА: агенты Киева получили до 20 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор супругам Геннадию и Ольге Капраловым из Мелитополя. За подготовку терактов, в том числе против участников специальной военной операции, глава семьи получил 20 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей, его жена — 18 лет и штраф 600 тысяч рублей.