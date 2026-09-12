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Мировое обозрение

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Супруги-террористы и наводчица БПЛА: агенты Киева получили до 20 лет

Супруги-террористы и наводчица БПЛА: агенты Киева получили до 20 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор супругам Геннадию и Ольге Капраловым из Мелитополя. За подготовку терактов, в том числе против участников специальной военной операции, глава семьи получил 20 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей, его жена — 18 лет и штраф 600 тысяч рублей.

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