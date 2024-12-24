Сергей Мазаев назвал ценник за корпоративы на фоне слухов о долгах

Рок-музыкант Сергей Мазаев назвал ценник за новогодние корпоративы на фоне слухов о долгах. Как сообщает Telegram-канал Shot, группа «Моральный кодекс» готова выступить за 2 млн рублей на частном мероприятии.
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