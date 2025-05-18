Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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800 метров и победа: вражеская разведка паникует — русские атакуют до 270 раз в сутки

800 метров и победа: вражеская разведка паникует — русские атакуют до 270 раз в сутки

Новопавловское направление по-прежнему остаётся одним из ключевых и напряжённых участков зоны СВО. За последние дни российские подразделения добились существенного продвижения — в частности, между Богдановкой и Ореховым, а также в районах Успеновки и Новосергеевки.

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