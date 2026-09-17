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Кухня и дом

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Как выбрать плиту для пола: практический разбор ЦСП и ОСБ

Как выбрать плиту для пола: практический разбор ЦСП и ОСБ

Когда речь заходит о черновом полу, выбор материала редко бывает очевидным. На первый взгляд и цементно-стружечная плита, и ориентированно-стружечная плита выполняют одну и ту же задачу — создают ровное, прочное основание под финишное покрытие.

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