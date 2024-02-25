В Запорожье сообщили о входе российских военных в Работино

Российская армия вошла в село Работино, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что бойцы ВС РФ продолжают наступать и перемалывать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии