Планета-сестра Земли была поглощена Солнцем

Была ли у Земли когда-то более крупная «сестра», которую поглотило Солнце? Исследователи утверждают, что нашли способ «прочесать» Солнце на предмет «отпечатков», чтобы обнаружить доказательства древнего «убийства» планеты.
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