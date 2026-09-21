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Нескучные технологии

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Планета-сестра Земли была поглощена Солнцем

Планета-сестра Земли была поглощена Солнцем

Была ли у Земли когда-то более крупная «сестра», которую поглотило Солнце? Исследователи утверждают, что нашли способ «прочесать» Солнце на предмет «отпечатков», чтобы обнаружить доказательства древнего «убийства» планеты.

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