Сенатор Ли назвал удар молнии по Капитолию предзнаменованием

Республиканец присоединился к бурному обсуждению произошедшего в социальной сети.Американский сенатор от штата Юта республиканец Майк Ли не оставил без внимания удар молнии по знаковым местам в США в новогоднюю ночь.
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