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Царьград

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Эксперт РТУ МИРЭА рекомендовал очистку стиральной машины ежемесячно

Эксперт РТУ МИРЭА рекомендовал очистку стиральной машины ежемесячно

Мария Золотарева из РТУ МИРЭА рекомендовала русским чистить стиральную машину ежемесячно. Для семей с детьми, животными или больными профилактика необходима каждые две-три недели.

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