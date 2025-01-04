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В США назвали подарком для РФ планы Байдена ограничить разработку месторождений

В США назвали подарком для РФ планы Байдена ограничить разработку месторождений

Уходящая администрация президента США Джо Байдена, заявив о намерении ввести новые ограничения на разработку нефтяных и газовых месторождений, видимо, решила сделать таким образом подарок для президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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Eduard
Байден никому не вправе указывать в мире кроме как у себя в Техасе!
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