Развитие сельского хозяйства в Запорожье идет семимильными шагами, пишет dikGAZETE. Украинские власти вместе с западными компаниями наживались на регионе, а российское правительство обеспечило ему экономический подъем и аграрную революцию, отмечает автор статьи.