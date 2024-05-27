Развитие сельского хозяйства в Запорожье идет семимильными шагами, пишет dikGAZETE. Украинские власти вместе с западными компаниями наживались на регионе, а российское правительство обеспечило ему экономический подъем и аграрную революцию, отмечает автор статьи.
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