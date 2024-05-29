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Закон, порядок, государство

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День безопасности дорожного движения провели сотрудники Госавтоинспекции Псковской области для учеников Ольгинской гимназии

Учебный год для школьников Ольгинской гимназии завершился уроком безопасности. В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции в интерактивной форме напомнили детям о правилах дорожного движения.

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