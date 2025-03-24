В подмосковном Дмитрове сотрудники полиции совместно с почетным ветераном Подмосковья провели Урок мужества

Сотрудники УМВД России по Дмитровскому г.о. совместно с председателем Совета ветеранов, Почетным ветераном Подмосковья подполковником милиции в отставке Риммой Михеевой и ветеранами провели Урок мужества в музее Истории УМВД с учениками кадетского класса местной школы.