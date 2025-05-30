❌ С 1 июня в Ялте вводится запрет на проведение строительных работ По информации администрации города, на территории муниципального образования все строительные работы будут приостановлены до 30 сентября.
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❌ С 1 июня в Ялте вводится запрет на проведение строительных работ По информации администрации города, на территории муниципального образования все строительные работы будут приостановлены до 30 сентября.