Утром в четверг рейс в Белград из Пулково был задержан на 16 часов

В аэропорту Пулково зафиксированы задержки рейсов, некоторые из которых перенесены на 10-16 часов. Особенно пострадали рейсы в Белград и Ярославль, пассажирам которых придется ждать вылета до позднего вечера.
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