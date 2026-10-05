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Газета.ру

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Премьер Тофан: Молдавию планируется подготовить ко вступлению в ЕС к 2030 году

Премьер Тофан: Молдавию планируется подготовить ко вступлению в ЕС к 2030 году

Молдавия работает над тем, чтобы к 2028 году завершить техническую работу по вступлению в Евросоюз и к 2030 году быть готовой стать членом объединения.

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