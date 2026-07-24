Военные следственные органы продолжают изобличать украинских военнослужащих, подозреваемых в совершении террористического акта

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 41 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (в/ч А4576) солдата Юрия Вороняка.
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