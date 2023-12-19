В США возник дефицит сахара, — Bloomberg

Засуха в штате Луизиана и в Мексике вызвала в последнее время снижение предложения сахара на рынке США, что вынудило производителей конфет импортировать его, переплачивая из-за пошлин, а за прошедший год кондитерские изделия подорожали в среднем в стране более чем на 13%, сообщает агентство Bloomberg.