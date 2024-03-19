Депутат Госдумы о доверии россиян к выборам: «Абсолютно наплевать, что говорят на Западе»

Результатам выборов президента РФ доверяют 83 % россиян. Это следует из опроса ВЦИОМ. Доверие россиян к избирательной системе прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев:Россияне полностью доверяют избирательной системе.
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