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Корнилов поблагодарил Кулебу за разоблачение британской провокации у берегов Крыма

Корнилов поблагодарил Кулебу за разоблачение британской провокации у берегов Крыма

Глава МИД Украины назвал проявлением «агрессивной и провокационной политики РФ» инцидент в Черном море у берегов Крыма.

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Rusik Rusik
Украине скучно одной получать 3.14здюлей,вот она и ищет с кем поделится этим удовольствием. Мазохисты.
Оzzи О О
Как много и радостно писали о том , что амеры обосрались от пролета над Куком нашего самолета ,а тут час чужой корабль шел по нашим водам и обосрались уже мы мы , и где наши страшные бастионы и ужасные подлодки , которые черными дырами яко бы называют ?

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