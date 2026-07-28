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Один мужчина на двоих: 8 пар известных актрис, которые любили одних и тех же мужчин

Один мужчина на двоих: 8 пар известных актрис, которые любили одних и тех же мужчин

В замкнутом мире кино и театра личные истории часто пересекаются самым неожиданным образом. Бывает так, что один и тот же мужчина становится главным человеком в жизни двух известных актрис — бывших подруг, коллег по сцене или соперниц.

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