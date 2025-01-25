Депутат Чаплин: средний размер страховой пенсии с февраля увеличится до 25 тысяч

Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит порядка 25 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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