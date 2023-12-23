Автомобили Changan в России уже популярнее Omoda и Exeed, хитовые модели – кроссоверы Changan CS55 Plus, CS35 Plus и UNI-K

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», Changan резко улучшила свои позиции на российском рынке: благодаря очень хорошим продажам в ноябре этот китайский бренд вошел в топ-5 участников рынка.
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