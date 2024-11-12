По какой причине Индия уступает территорию Китаю?

Отношения между Индией и Китаем неоднократно подвергались испытаниям из-за важного вопроса: где начинается ваша страна и где заканчивается наша? Пограничный спор между двумя ядерными державами на протяжении многих лет приводил к конфликту, сообщает DW.
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