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Снегопад в Москве и Подмосковье: до 20 см осадков и гололёд 7 апреля

Снегопад в Москве и Подмосковье: до 20 см осадков и гололёд 7 апреля

В Москве и Подмосковье до вечера 7 апреля ожидается снегопад с осадками до 20 см и гололёд. Юг региона может получить до 15 см снега.

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