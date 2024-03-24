Парк Ривьера откроют после реконструкции в начале лета Идут работы по обновлению входной группы, центральной аллеи и установке новых аттракционов, а также возведению парк альпак.
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Парк Ривьера откроют после реконструкции в начале лета Идут работы по обновлению входной группы, центральной аллеи и установке новых аттракционов, а также возведению парк альпак.