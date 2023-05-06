Автобус из Новосибирска в Казахстан сломался на трассе посреди ночи

Помощь спасателей потребовалась 52 пассажирам автобуса, который сломался на трассе в Алтайском крае.Ночью с 5 на 6 мая в Алейском районе Алтайского края сломался междугородний автобус, выполнявший рейс по маршруту "Новосибирск–Усть-Каменогорск".