В телах погибших в катастрофе с Пригожиным обнаружены фрагменты ручных гранат

Крушение самолёта произошло 23 августа.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нашли фрагменты ручных гранат.
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