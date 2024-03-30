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Промеса в тюрьме побрили наголо. Его содержат в 6-местной камере, где 10-20 человек спят на полу

Промеса в тюрьме побрили наголо. Его содержат в 6-местной камере, где 10-20 человек спят на полу

Стали известны подробности об условиях заключения в ОАЭ нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Голландская газета De Telegraaf сообщает, что Промеса, приговоренного в Нидерландах к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и ожидающего решения об экстрадиции, перевели в тюрьму в городе Аль-Авир.

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