Промеса в тюрьме побрили наголо. Его содержат в 6-местной камере, где 10-20 человек спят на полу

Стали известны подробности об условиях заключения в ОАЭ нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Голландская газета De Telegraaf сообщает, что Промеса, приговоренного в Нидерландах к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и ожидающего решения об экстрадиции, перевели в тюрьму в городе Аль-Авир.