Express: ракета «Орешник» может долететь и ударить по Лондону через 20 минут

Россия ударила баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску, что стало предупреждением для Запада и, в частности, для Великобритании, до которой подлетное время составит менее получаса после запуска.
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