Более 300 протестующих проводят шествие в западной части Алма-Аты

В западной части Алма-Аты в среду, 5 января, по проезжей части движется большая группа людей. Около 300 человек, некоторые из них вооружены палками, сначала двигались от проспекта Райымбека до улицы Толе би и свернули в сторону центра города.
В западной части Алма-Аты в среду, 5 января, по проезжей части движется большая группа людей. Около 300 человек, некоторые из них вооружены палками, сначала двигались от проспекта Райымбека до улицы Толе би и свернули в сторону центра города.
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