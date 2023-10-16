МИД Бельгии назвал терактом убийство двух шведских фанатов в Брюсселе

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры) назвала терактом убийство двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе.
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