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Условия выплат военнослужащим при заключении контракта на 2024 год

Условия выплат военнослужащим при заключении контракта на 2024 год

Условия выплат военнослужащим при заключении контракта на 2024 год Ирэн ОрлонскаяВ результате начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года и объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, регионы России приняли активные меры по поддержке военнослужащих и их семей.

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