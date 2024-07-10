Условия выплат военнослужащим при заключении контракта на 2024 год Ирэн ОрлонскаяВ результате начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года и объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, регионы России приняли активные меры по поддержке военнослужащих и их семей.