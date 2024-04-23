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«Еще ни одна женщина не создавала США столько проблем»: очередная шутка Марии Захаровой попала «в яблочко»

«Еще ни одна женщина не создавала США столько проблем»: очередная шутка Марии Захаровой попала «в яблочко»

Мария Захарова за время работы в качестве представителя министерства иностранных дел России снискала себе славу не только в качестве самого красивого дипломата, но человека весьма острого на язык.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Спасибо Богу.что родилась у нас такая женщина- умная красивая.бесконечно преданная своему долну и стране.
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3 час.
ВС
Валерий Старостин
ЯНе зря их называют тупорылыми пиндосами.
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1 час.
lady lyudmila
Мария ! Вы классная !
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54 мин.

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