Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Байден заявил, что готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США

Байден заявил, что готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США

Американский президент Джо Байден готов принять жесткие меры для пресечения нелегальной миграции. Если их одобрит Конгресс США, то глава государства получит новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена.

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