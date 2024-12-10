Диаспора уже пытается отмазать нападавшего школьника: бабушка, не последний человек в диаспоре, включает свой ресурс, чтобы отмазать внука

Александр Денисов

Ага! Вывод уже в статейке виден, типа, "а где был учитель". а этому учителю вот этих зверенышей на шею повесили, не сам себе их учитель взял. А как себе представляет этот журнашлюх обыски школьников на наличие у них холодного оружия? Наличие охранника в школе это не для обыска школьников. Да если охранник хоть пальцем до ребенка дотронется, все у него, у охранника, уже уголовная статья есть.