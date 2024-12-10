Avia.pro - СМИ Сунгуру из Армении не понравилась музыка, которую слушали другие дети, поэтому он и достал нож Краснодарский край, который ещё недавно воспринимался как спокойный уголок на юге России, оказался в центре бурных обсуждений.
Диаспора уже пытается отмазать нападавшего школьника: бабушка, не последний человек в диаспоре, включает свой ресурс, чтобы отмазать внука
Комментарии
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Александр Денисов
Ага! Вывод уже в статейке виден, типа, "а где был учитель". а этому учителю вот этих зверенышей на шею повесили, не сам себе их учитель взял. А как себе представляет этот журнашлюх обыски школьников на наличие у них холодного оружия? Наличие охранника в школе это не для обыска школьников. Да если охранник хоть пальцем до ребенка дотронется, все у него, у охранника, уже уголовная статья есть.
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4 час.
Виктор Мурашов
Как этот бандит мог оказаться в школе, если у родителей нет ни паспорта ни регистрации? А бабушку под зад коленом из страны.
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4 час.
Karmadon
"Возраст участников конфликта — основная причина, по которой они, скорее всего, избегут уголовной ответственности"? А просто выпороть нельзя? По голой жопе, публично – на школьной линейке. Да так, чтобы неделю сидеть не могли. И видео экзекуции выложить в Сеть. Увы, нельзя. А жаль.
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2 час.
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