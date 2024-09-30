Это красота! Трамп попытался несколько снизить напряжение в отношениях республиканцев с Зеленским, налегая на то, что пять лет назад украинский президент (тогда еще легитимный) мог бы подыграть демократам в процессе по импичменту, но не стал делать это и был непреклонным «как кусок стали», защищая позиция Трампа.