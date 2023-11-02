Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Италии назвали «провалом планетарного масштаба» разговор Мелони с пранкерами

В Италии назвали «провалом планетарного масштаба» разговор Мелони с пранкерами

Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом , которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, является «провалом планетарного масштаба».

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