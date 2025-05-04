Забрызгали баллоном и пошли в рукопашную: что случилось на концерте рэпера Samra

Global Look Press 13 человек пострадали, четверо из них получили серьезные травмы во время бесплатного концерта немецкого рэпера Samra в берлинском торговом центре Gropius Passagen 3 мая, сообщил телеканал NTV со ссылкой на пожарных.
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