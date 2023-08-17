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Как прошла открытая тренировка участников "Бойцовского клуба РЕН ТВ"

Как прошла открытая тренировка участников "Бойцовского клуба РЕН ТВ"

Известия/Дмитрий Коротаев Чуть больше суток до главных боев Суперсерии РЕН ТВ. Накануне участники провели открытую тренировку, и, несмотря на то, что внешне каждый старался выглядеть расслабленно и непринужденно, – процесс больше напоминал разведку.

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