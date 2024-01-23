Трансгенерационная травма: как страхи передаются по наследству?

Трансгенерационная травма это проявление страхов, боли и иных последствий психоэмоциональной травмы у людей, которые никогда не сталкивались с этими событиями, а получили их по наследству от предыдущих поколений.
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